Weten we straks wie 34 jaar geleden Zweeds premier Olof Palme heeft vermoord? Parket houdt straks persconferentie

Een eerste verdenking jegens de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK -die door Palme als terreurgroep was gebrandmerkt- leverde niets op. In 1988 werd een verdachte met crimineel verleden, Christer Petterson, door Lisbet Palme herkend als de schutter en tot levenslang veroordeeld. Petterson ging echter in beroep en bij gebrek aan moordwapen of motief werd hij uiteindelijk vrijgesproken.

Er waren tal van andere opties, maar ook hier bleek geen enkele hard te maken. Zo zou Palme weet gehadhebben van een omkoopschandaal bij de verkoop van artilleriemunitie door het Zweedse bedrijf Bofors aan India waarbij ook de Indiase premier Rajiv Gandhi betrokken zou geweest zijn. Dat onderzoek leverde geen band op met Palme en overigens is intussen ook Rajiv Gandhi zelf bij een aanslag vermoord.

Sterkere vermoedens gingen naar het blanke apartheidsregime in Zuid-Afrika. De steun -ook financiële- van Palme voor het ANC van Nelson Mandela zou Pretoria erg gestoord hebben, maar in de jaren 90 -na de Apartheid dus- leverde een Zweeds onderzoek in Zuid-Afrika ook geen echte bewijzen van betrokkenheid op op vage verklaringen van voormalige agenten na. Palme had veel vijanden gemaakt, maar voor de meesten van hen -de VS, de Sovjet-Unie, Israël, India en anderen zou het veel te riskant geweest zijn om de leider van een democratisch land in Europa te vermoorden.

De moord op Palme is dus al 34 jaar een raadsel. Het trauma in Zweden is verwerkt en veel jongeren kennen nauwelijks Palme nog. Het is ook een uitzondering gebleven in de Zweedse politiek. Sinds 1987 wordt jaarlijks een Olof Palme Prijs uitgereikt aan wie zich verdienstelijk maakt in de geest van Palme. Winnaars waren onder meer voormalig ANC-leider en Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa, de Tsjechische schrijver-dissident en president Vaclav Havel, zijn Chinese tegenhanger Wei Jingsheng, de Palestijnse politica Hanan Ashrawi en Denis Mukwege, de Congolese arts die zich inzet tegen seksueel geweld.