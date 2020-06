Gigantische vracht groter dan belfort in Gent komt in één stuk aan in Waaslandhaven 

In Kallo is een schip aangemeerd met aan boord de grootste vracht ooit die in één stuk geleverd wordt in de haven. Het gaat om een propyleensplitter, een grote destillatiekolom, die dient voor de fabriek Borealis in Kallo. De propyleensplitter is 105 meter lang en weegt zo’n 1.600 ton, en is dus groter dan het belfort in Gent.