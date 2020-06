Limburgse gemeenten geven horeca ruimte voor grotere terrassen: Maasmechelen wil straat tijdens weekend autovrij maken

Vanwege de coronamaatregelen, en dan vooral door de grotere afstand tussen tafels, kunnen horeca uitbaters heel wat minder tafels en stoelen kwijt op hun terras. En veel gemeenten willen hen tegemoet komen, bijvoorbeeld door extra ruimte op een plein ter beschikking te stellen of enkele parkeerplaatsen op te offeren.

Maasmechelen denkt er nu aan om de Dokter Haubenlaan in het weekend een tijdlang autovrij te maken. Schepen van Economie Herbert Coox (Open VLD): "Na een gesprek met de vzw Mechele dörp, is het nu de bedoeling om de Dokter Haubenlaan van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur gedeeltelijk autovrij te maken." Zo kunnen de terrassen er op een veilige manier uitbreiden. De gemeente wil ook praten met mensen van de Pauwengraaf en het Vrijthof in Eisden, om ook daar ruimte vrij te maken voor grotere horecaterrassen.

Niet alleen Maasmechelen, ook Maaseik maakt plaats vrij voor grotere terrassen. Het gaat dan om horecazaken op de Markt en in de Bosstraat.



In Tongeren heeft drie kwart van de horeca-uitbaters positief gereageerd op de vraag voor meer ruimte. Dat is gemakkelijk voor horecazaken die op de Markt liggen, elders kan het gaan om enkele parkeerplaatsen die opgeofferd worden.

Beringen tenslotte is nu bezig met een bevraging van de horeca. In Paal bijvoorbeeld wil de hele horeca uitbreiden tijdens de zondagsmarkt.