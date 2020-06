Herkenbaar blijven in tijden van mondmaskers? Dit is dé oplossing uit Genk

Maar ook het printen en stikken van dat mondmasker is een uitdagende bezigheid. “Dankzij White Light verloopt bijna alles via een geautomatiseerd proces. Het bedrijf van Lieven en Marcel Engelen is gespecialiseerd in grootformaat printing op onder andere textiel. Alleen voor het stikken van de mondmaskers hebben we geen digitale oplossing. Maar hierdoor onderscheiden we ons ook meteen van een initiatief dat in India is opgedoken en recent viraal ging.”

Wie graag een - letterlijk - op maat gemaakt mondmasker wil scoren, kan een comfortabel én veilig exemplaar bestellen via www.facemasksare.cool.