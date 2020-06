Halle keert gevarenpremie uit aan zorgpersoneel: "We vinden dat ze daar recht op hebben"

De gevarenpremie is bedoeld voor het stedelijk zorgpersoneel in het woonzorgcentrum Zonnig Huis, de assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek en Ten Hove en de medewerkers die instaan voor de schoonmaak en verzorging van de cliënten die tot de risicogroep behoren zegt burgemeester Mark Snoeck (SP.A): "We doen dat omdat deze mensen toch het beste van zichzelf hebben gegeven tijdens de coronaperiode, en we vinden dat ze recht hebben op een gevarenpremie."

De stad voorziet ook aanvullende financiële steun voor elke inwoner die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden is geraakt. "Het gaat dan om inwoners die door de coronacrisis hun huur of hun gezondheidsfactuur niet kunnen betalen", zegt de burgemeester. Hiervoor trekt de stad een bijkomend budget uit van 250.000 euro.