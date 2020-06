Het gevaar van handgel: "Mijn man stak een sigaar op en er was plots een steekvlam van 20 centimeter"

"Dit verhaal kan iedereen overkomen, en daarom wil ik hier zo veel mogelijk mensen bewust van maken", zegt Daniëlle in "De inspecteur" op Radio 2.

Brandwonden van de 2e graad

"Mijn man Hector wrijft onlangs zijn handen in mijn handgel. Hij gebruikt redelijk wat van die gel en meteen daarna grijpt hij naar de aansteker om zijn sigaar op te steken. Hij klikt die open en meteen ontstaat er een steekvlam van zo'n 20 cm hoog. De rechterhand van Hector vat meteen vuur. Hij schrikt en slaat daarop direct met zijn linkerhand op de rechter in een poging om het vuur te doven. Een slecht idee want ook die linkerhand vat vuur. Daarop trekt hij zijn trui uit en omdat de stof over zijn handen wrijft, doven de vlammen".

Daniëlle is blij dat het vuur zo snel gestopt is, maar haar man houdt er wel flinke brandwonden aan over. "Links valt het nog mee, maar rechts heeft hij brandwonden van de 2e graad. Hij liet zich verzorgen in het brandwondencentrum en tot op vandaag moet hij nog regelmatig op controle."

In het brandwondencentrum hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt. "Hector is voorlopig de enige die een dergelijk ongeval heeft meegemaakt, maar toch wil ik iedereen graag waarschuwen. Zo'n handgel is niet onschuldig!"

Wolkje van alcoholdamp

Inspecteur Sven Pichal vraagt extra uitleg aan toxicologe Vera Rogiers. Die schrikt van het verhaal van Daniëlle. "Veel mensen staan er niet bij stil, maar we hebben het hier wel over alcoholgel. Om een goeie werking te garanderen, moet er minstens 70% alcohol in zitten en liefst meer. Dat hoge percentage is nodig om het virus te kunnen doden."

Maar dat betekent dus ook dat je een flinke hoeveelheid alcohol op je handen smeert als je zo'n gel gebruikt. En afhankelijk van de omgevingstemperatuur duurt het even vooraleer de alcohol verdampt is. Rogiers heeft het over het zogenoemde vlampunt. "Als je zo'n alcoholgel gebruikt, gaat er door de verdamping een wolkje alcoholdamp rond je handen hangen. De alcohol zweeft als het ware rond je handen. Gebruik je dan onmiddellijk een ontstekingsbron in de buurt van die wolk, dan krijg je dus een steekvlam. Hoe warmer het is, hoe langer de wolk blijft hangen. Dus zeker op warme zomerdagen of in de buurt van een barbecue moet je hiervoor opletten."

Rogiers waarschuwt niet enkel voor handgels, maar ook voor andere ontsmettingsproducten met alcohol. Zo ontsmetten we op het werk misschien wel ons bureau als we toekomen. Ook hier geldt hetzelfde fenomeen.

Lang zal zo'n wolkje met alcoholdamp niet blijven hangen, relativeert Vera Rogiers nog. Zeker niet als je in een grote open ruimte zit met de nodige luchtcirculatie. In een kleine afgesloten ruimte kan het natuurlijk iets langer duren.