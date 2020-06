Hot Marijke vraagt verbod op sekswerk tot 1 september: "Vrijen met mondmasker is niet sexy"

Sinds wanneer weet ze dat ze in principe weer aan het werk kan? "Ik moet mijn info halen van de site info-coronavirus.be. En daar staat niet dat het verboden is, dus het mag. Het probleem is dat prostitutie niet legaal is, dus het zal nooit letterlijk benoemd worden in het Staatsblad bijvoorbeeld. Wat er wel duidelijk instaat is dat activiteiten die nauw contact tussen individuen vereisen nog verboden zijn."

"Ook de GEES gaf vorige week nog een duidelijk advies om het zeker tot 1 juli te verbieden. Maar de steunmaatregelen zijn sinds zondagavond gestopt. Ik mag weer werken. Ik weet dat ik niet moet starten, maar als ik niet start, dan kan ik geen brood kopen."

Er is wel een protocol dat een seksbezoek veilig moet maken. "Dat is waanzin. Wegwerpbare lakens en vrijen met een mondmasker, dat is niet sexy. De klant wil dat niet. Misschien kan het nog in de raamprostitutie. Een man die daar komt, is op een kwartier klaar. Bij mij komen klanten voor een uur of twee. Ze willen intimiteit. Dat kan niet met een mondmasker."