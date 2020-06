IBM verkoopt geen software voor gezichtsherkenning meer: "Willen niet meewerken aan etnische profilering"

"We kunnen niet langer door de vingers zien dat fundamentele mensenrechten en vrijheden worden geschonden", schrijft Krishna. "Technologie kan de transparantie verhogen en de politie helpen om gemeenschappen te beschermen, maar mag geen discriminatie of raciale onrechtvaardigheid bevorderen. Verkopers en gebruikers van systemen gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat AI wordt getest op vooringenomenheid wanneer die gebruikt wordt door de wetshandhaving."



IBM roept het Amerikaanse Congres ook op om nieuwe regels in te voeren die de politie meer aanprakelijk stelt voor misbruik van dergelijke technologie. De beslissing van IBM komt in een periode waarin in verschillende steden in de Verenigde Staten (en elders in de wereld) geprotesteerd wordt tegen de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die bij zijn arrestatie in Minneapolis om het leven kwam. Een blanke politieagent drukte minutenlang zijn knie op Floyds nek, waardoor hij stikte. De beslissing om de technologie niet meer te verkopen, zou echter al een tijd geleden genomen zijn, citeert het Britse persagentschap Reuters een anonieme bron.