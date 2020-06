Inbraak bij comedian William Boeva: hij is dure aandrijfmotor voor rolstoel al na één week kwijt

In een post op Facebook vraagt William Boeva iedereen om uit te kijken naar zijn "Streetjet". Dat is een motor die op een rolstoel kan gemonteerd worden, zodat hij er zonder hulp mee kan rijden. "Na een jarenlang gevecht met mezelf, heb ik vorige week een elektrische aandrijving gekocht voor mijn rolstoel", schrijft hij op Facebook. "Een mijlpaal voor mezelf en na een paar dagen kon ik me er wel in vinden." De comedian heeft het lang lastig gehad met het feit dat hij een rolstoel nodig heeft om zich voort te bewegen. "Niet veel mensen wisten dat ik een rolstoel nodig had en het werpt soms toch een barrière op."

Maar net nu hij daar vrede mee had, is de motor gestolen. In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in de kelders van het appartementsgebouw waar hij woont. Ook Boeva's kelder werd opengebroken: "Ik begrijp niet wat iemand met die motor kan doen. Die is speciaal aangepast aan mij. Het straffe is dat een doos met een Playstation is blijven liggen."