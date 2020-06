Brusselse politie opent intern onderzoek na getuigenis politiegeweld

In het filmpje, dat hij postte op Twitter, zegt de jongeman: “Ik ben Monim en ik ben 19 jaar oud. Ik ben opgepakt bij de manifestatie voor George Floyd. Ze hebben me in een bestelwagen gestopt en me daar twee minuten laten zitten. Vervolgens zijn er vijf gemaskerde politiemensen afgekomen en die hebben me geslagen. Ze beledigden mij en hebben me geslagen.”