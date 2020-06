Drie topgymnasten stoppen door  coronavirus: "Een afscheid in mineur", zegt acrogymnaste Talia De Troyer

"Na het wereldkampioenschap gingen we sowieso met het team bekijken of we nog verder zouden doen of niet", vertelt Talia bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Maar nu we zeker weten dat de Spelen nog een jaar verder opgeschoven zijn, kunnen we ons leven niet nog eens zo lang on hold zetten." Talia verwijst naar de urenlange trainingen in de Gentse topsportschool en in sportclub Sportac in Deinze. Het is te moeilijk om alles te blijven combineren met werk of studies en dus is er beslist om te stoppen: "Door het coronavirus is het een afscheid in mineur. We waren liever eervol gestopt, na de Olympische Spelen."