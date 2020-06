Jongeren van de regenbOog kunnen weer aan het werk als dierenverzorgers in Labiomista

De regenbOog is een organisatie die mensen met een beperking mogelijkheden biedt voor hun vrijetijdsbeleving. En zo kunnen Yenthe Peeters (22), Steven Vanzeir (24) en Pascal Vermote (28 jaar) vanaf nu weer beginnen aan hun taak als dierenverzorger in Labiomista, het kunst- en dierenpark van Koen Vanmechelen in Genk. De jongens helpen één keer per week met het voederen en verzorgen van alle soorten dieren.

Maar vandaag moeten ze niet alleen dieren verzorgen. Ze hebben nog een andere belangrijke taak: een naam kiezen voor de babydromedaris. “Net toen de lockdownmaatregelen ingingen, kwam het kleine dromedarisje ter wereld", vertelt Karolien, begeleidster bij de regenbOog en Covida. “Jammer, want de jongens hadden erg naar dat moment toegeleefd”. Omdat het beestje nog geen naam kreeg, mogen de jongens van de regenbOog vanmiddag deze belangrijke knoop doorhakken. “Ik dacht persoonlijk aan Annelies of Niels Destadsbader”, stelt Pascal voor. “Al weet ik eigenlijk niet of het een ‘hij’ of een ‘zij’ is.”

Al sinds de opening van het park helpen zorggroepen uit de buurt met de verzorging van de dieren, maar tijdens de lockdown mocht dat niet meer. En er is in die weken wel wat gebeurd. "Naast een nieuwe dromedaris werden er ook twee babylama’s geboren”, vervolgt Yenthe. “Verder is de beroemde lama Winter ook pas in Labiomista komen wonen én verwelkomden we twee ooievaars. Er is dus heel wat extra werk.”

Pascal doet niets liever dan de handen uit de mouwen steken. “Wanneer Karolien met de tractor rijdt, gaan wij aan de slag met de hark of de schop. Maar de dieren voederen en eieren rapen bij de kippen zijn pas echt mijn favoriete taakjes.”

Steven raadt iedereen aan om snel een bezoekje te brengen aan Labiomsta. “De vogels fluiten, de dieren zijn lief en de kunstwerken van Koen Vanmechelen zijn prachtig. En als je van Genk bent, mag je zelfs gratis naar binnen!”