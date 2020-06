Kat die drie dagen vastzit in vals plafond, gered door stuk zalm

"Twee dagen later waren we opnieuw aan het werk in de zaak en hoorden we weer het gemiauw. Opnieuw belden we de brandweer. Met twee brandweermannen in onze keuken gingen wij intussen aan de slag met het bereiden van broodjes en maaltijden. Uiteindelijk moesten ze 's middags weg voor een dringendere interventie, maar uit eigen beweging keerden ze na afloop terug.”