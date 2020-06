Van het heelal tot de bodem van de zee: astronaut Kathy Sullivan is eerste vrouw op het diepste punt in de oceaan

Nog voor ze astronaut werd, had Kathy Sullivan een grote fascinatie voor de oceaan. Ze werkte als oceanograaf en geoloog bijvoorbeeld mee aan projecten om een onderzeeër te bouwen die de vulkanische processen op de oceaanbodem kan bestuderen, schrijft de ruimtevaartwebsite CollectSpace. Na haar carrière bij de NASA was ze jarenlang directeur van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de Amerikaanse dienst die oceanen en meteorologische fenomenen bestudeert.

"Als oceanograaf en astronaut was dit een uitzonderlijke dag, iets wat je maar een keer in je leven meemaakt", zegt Sullivan in een verklaring. "Ik zag het maanlandschap op de bodem van de Challengerdiepte, en ik vergeleek aantekeningen met mijn collega's in het ISS over onze ruimtetuigen in de oceaan en in het heelal."

De duik van Sullivan maakt deel uit van de "Ring of fire"-expeditie van het bedrijf Caladan Oceanic. Dat wil de komende maanden met meerdere afdalingen naar de Challengerdiepte en andere dieptes in de Marianentrog ecologische en vulkanische activiteit onderzoeken. De onderzoekers hopen ook tot nog onbekende oceaanbodem in kaart te kunnen brengen.