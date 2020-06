Koersen we begin juli al in Kruisem? "Iedereen staat te springen om zich te meten"

De traditionele aankomststreep moet nog een likje verf krijgen, maar begin juli willen ze weer koersen organiseren in de Vlaamse Ardennen. Burgemeester Joop Verzele (CD&V) onderzoekt al hoe zijn gemeente een koers veilig kan houden. “Iedereen zal de finish willen zien", beseft hij, “misschien moeten we nadenken om de zone rond de finishlijn af te bakenen of er een mondmasker te verplichten. En we moeten iets zoeken om alles te kunnen controleren. Het moet correct zijn."

Ook de veiligheidsdiensten moeten hun goedkeuring nog geven.