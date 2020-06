Masseert PS-voorzitter Magnette zijn achterban richting een regering met N-VA?

Ook bij SP.A is duidelijk te horen dat Vivaldi met de groenen onmogelijk is. Hoofdreden is voor de Vlaamse socialisten dat de prijs van Open VLD en CD&V veel te hoog zal zijn om een coalitie met de groenen te slikken en om de N-VA-oorlogsmachine in de oppositie te trotseren. N-VA zal voor de socialisten dus minder op de liberale nagel kloppen als de partij van Bart De Wever communautaire vooruitzichten krijgt eventueel in combinatie met een strenger migratiebeleid. Het is bekend dat N-VA-concurrent Vlaams Belang op sociaaleconomisch vlak allesbehalve neoliberaal is en dat speelt ook een rol. Bij de Vlaamse socialisten zijn ze ervan overtuigd dat N-VA echt openingen maakt. Een voorzitter van een andere partij ziet zelfs gretigheid om mee te regeren.

Toch hoor je bij N-VA veel wantrouwen tegenover PS-voorzitter Magnette. “Meent hij het deze keer wel?”, is een veel gehoorde vraag. Dat Magnette smalend in de Zevende dag zei “dat N-VA smeekt om mee te mogen regeren” vinden ze in de partij van De Wever niet zo hoopgevend. Al is het wederzijds verwijten tussen die twee partijen een diep ingesleten gewoonte. N-VA-kopstuk Theo Francken zei ook in De Ochtend op Radio 1 dat hij “met dichtgeknepen neus” wou regeren met de PS.

Ondanks de mogelijke openingen blijft het wantrouwen van N-VA voor de PS-voorzitter erg groot. Een topper zei me dat hij Magnette had horen zeggen “dat hij ook vragende partij was om de gezondheidszorg te regionaliseren. Kort daarna zei de PS-voorzitter in een interview het omgekeerde”. Er is zelfs de vraag te horen “of Magnettes uitspraak over de “dode Vivaldi” geen drukkingsmiddel is om een coalitie met de groenen toch mogelijk te maken.”