Matthias Schoenaerts en JR maken samen muurschildering met ogen van George Floyd en Adama Traoré in Parijs

In Parijs heeft acteur Matthias Schoenaerts samen met de beroemde kunstenaar JR een muurschildering gemaakt met de ogen van George Floyd (de zwarte Amerikaan die stierf door politiegeweld in Minneapolis) en Adama Traoré (een zwarte Fransman die in 2016 eveneens door politiegeweld stierf in een buitenwijk van Parijs). Het kunstwerk bevindt zich op de Place Jan Karski vlak bij de Gare de l'Est.