Misvieringen Diest zijn voortaan te zien op YouTube-kanaal: "Betere beelden en geluid"

"Ik blijf voor de livestream zorgen, maar dan via YouTube kanaal Kerk Diest. Want heel wat mensen durven of kunnen niet naar de kerk komen, ondanks de versoepeling van de maatregelen. Maar we hebben de kwaliteit nu verbeterd met een nieuwe camera en een betere weergave van het geluid. We kunnen bijvoorbeeld eens in- en uitzoomen en alles wordt in digitale kwaliteit doorgestuurd."