Muzieksector richt solidariteitsfonds op om livecircuit te redden: "Mensen willen in het weekend naar een concert gaan"

Ook Het Depot in Leuven zal binnenkort een actie organiseren. Organisator Mike Naert vindt het fonds broodnodig: "Het is onze bedoeling om er voor te zorgen dat het livecircuit blijft bestaan. In het begin werd gezegd dat we geen essentiële sector zijn, maar ik denk dat we dat wel zijn. Mensen werken of leven om in het weekend naar een concert of festival te kunnen gaan, en dat willen we op lange termijn nog mogelijk maken."

Het fonds biedt geen alternatief voor de huidige en toekomstige steunmaatregelen van de overheden maar wil vooral een aanvulling bieden.