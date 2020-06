Ook ouderen ontdekken nu Tele-Onthaal

Het waren ook opvallend veel oudere mensen die Tele-Onthaal belden. Het is een groep die de hulplijn normaal gezien minder bereikt. Er waren ook meer alleenstaanden die belden of chatten. Intussen is het wat kalmer geworden bij Tele-Onthaal maar de hulplijn is wel nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In het najaar start er een nieuwe opleiding. Tele-Onthaal is de klok rond, zeven dagen op zeven bereikbaar en kan dus extra hulp goed gebruiken. Luisterbereidheid en inlevingsvermogen zijn de voornaamste kwaliteiten waarover een vrijwilliger moet beschikken. Patricia Hemelaer vat het zo samen : "Empathie kan voor kleine wondertjes zorgen in deze barre tijden."