Openluchtzwembad De Lammekes in Grimbergen wordt afgebroken

Openluchtzwembad De Lammekes zit al enkele jaren in een neerwaartse spiraal. De laatste keer dat er werd gezwommen was in 2017. Twee jaar later ging het zwembad definitief dicht, en nu wordt het ook afgebroken. Schepen Tom Gadean (Open VLD): "De sloop is effectief voorzien voor na de zomervakantie. Tegen dan hopen we de sloopvergunning te hebben. Er zullen een aantal materialen, zoals de kuip in inox, gerecupereerd worden en die opbrengsten worden van de sloopkosten afgetrokken. Alles zal worden gesorteerd en afgevoerd.”