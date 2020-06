Dan toch positief advies voor nieuwe afvaloven Wilrijk? Bond Beter Leefmilieu: "Bocht van 180 graden"

De uitbatingsvergunning van de huidige afvalverbrandingsoven in Wilrijk vervalt binnenkort. Eigenaar ISVAG, een intercommunale die huishoudelijk afval verwerkt uit Antwerpen en gemeenten ten zuiden van Antwerpen, wil een nieuwe, grotere afvalverbrandingsoven bouwen op dezelfde plaats. Maar daar is veel commotie over, want de verbrandingsoven ligt in een dichtbevolkte wijk en deels op grond die vandaag natuurgebied is.

De nieuwe oven zou een hoger energierendement halen en minder CO2 uitstoten, maar moet ook afval uit meer gemeenten verwerken. Meer aanvoer dus met vrachtwagens over de drukke A12. De stad Antwerpen liet onderzoeken of er andere geschikte plaatsen zijn waar een nieuwe afvalverbrandingsoven kan worden gebouwd. Die werden in de Antwerpse haven gevonden. En die alternatieven besparen volgens de Bond Beter Leefmilieu minstens honderdduizend ton CO2, evenveel als de uitstoot van vijvenvijftigduizend auto's.