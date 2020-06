Opnieuw kamerbezoek in woonzorgcentrum in Lievegem: "We laten bubbels tot 4 mensen toe"

Woonzorgcentrum De Linde in Waarschoot, bij Lievegem, slaagde erin om het coronavirus uit de voorziening te houden. Sinds half mei is er opnieuw bezoek toegelaten: 1 gast per bewoner in de polyvalente zaal. Vorige week kondigde de Veiligheidsraad aan dat woonzorgcentra het aantal bezoekers mogen verhogen. In principe kan dat tot 10 personen in de zogenaamde "uitgebreide bubbel". WZC De Linde gaat niet zo ver maar laat wel tot 4 verschillende bezoekers per bewoner toe.