Philippe De Backer (Open VLD): "Voorbereiding voor tweede golf is bezig"

"Nu we in een periode met wat minder besmettingen zijn gekomen, denk ik dat het moment is gekomen om een evaluatie maken, maar tegelijkertijd ook de voorbereiding goed te zetten. Die voorbereiding is wel degelijk bezig."

De Backer geeft een hele reeks voorbeelden. Zo is de teststrategie gewijzigd. "We gaan ook asymptomatische mensen testen, mensen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is", zegt hij. Er zijn ook al protocols voor rusthuizen en scholen, zodat men daar weet hoe te handelen in geval van een nieuwe besmettingshaard. Wel moet nog worden gewerkt aan het vertrouwen in het systeem van contactonderzoek, want nu geven nog te veel mensen te weinig antwoorden als ze worden opgebeld. "Mensen beginnen al meer namen te geven", zegt De Backer.