Pointer Sisters verliezen zus Bonnie

De vier zussen Ruth, Anita, Bonnie en June begonnen in de jaren zestig met zingen in de kerk van hun vader. Van hem erfden zij hun liefde voor gospels. Hun eerste hits kregen de vier zussen begin jaren zeventig.

De groep nam vijf platen op en won diverse prijzen, waaronder een Grammy, tot Bonnie in 1978 besloot een solocarrière na te jagen. De eerste single die de groep uitbracht na het vertrek van Bonnie was Fire, meteen hun wereldwijde doorbraak.

Bonnie Pointer tekende bij uitgeverij Motown, waar ze twee platen uitbracht. Met Heaven Must Have Sent You, een cover van een nummer van The Elgins, had ze een kleine discohit te pakken. Ook met het Four Tops-nummer I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch) had ze succes.

Na een ruzie verliet Bonnie Motown. Zij vond wel een nieuw platenlabel, maar het grote succes van weleer keerde niet meer terug. In de jaren negentig trad ze nog verschillende keren op met Pointer Sisters.

Zij kreeg in 1994, samen met haar zussen, een ster op de Hollywood Walk of Fame. Bonnie is de tweede Pointer-zus die overlijdt; June stierf al in 2006.