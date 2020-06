Portugese "Cristiano Ronaldo van Financiën" stapt op als minister en dus ook als voorzitter eurogroep

Het ontslag van Centeno is niet echt een verrassing. Centeno was vorige maand in opspraak gekomen nadat hij een noodkrediet van 850 miljoen euro had aangekondigd voor de noodlijdende Banco Novo, de opvolger van de failliete Banco Espirito Santo. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat premier Antonio Costa net eerder had gezegd dat er van een noodkrediet enkel sprake kon zijn na een audit van de bank. Centeno had zo premier Costa in de wind gezet en veel kritiek geoogst.

Centeno gaf daarop toe dat zijn communicatie niet echt geslaagd was en leek de kwestie met de premier uitgepraat te hebben, maar blijkbaar niet helemaal. De conservatieve oppositie had ook het ontslag van Centeno geëist.