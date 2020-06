Wie praktijktesten nu nog weigert, legt zich neer bij discriminatie

Bovendien speelt het corona-argument ook in de andere richting. Mijn inschatting is dat, als we niks doen, de ongelijke behandeling eerder zal vergroten, aangezien ons onderzoek toonde dat wanneer meer werkzoekenden kandideren voor een baan, de discriminatie typisch hoger is.

Een laatste argument waarom dit een “now or never” is voor praktijktesten, is dat steden zoals Gent en Antwerpen praktijktesten op de arbeidsmarkt hebben ingeschreven in hun bestuursakkoorden. Deze opschalen naar het Vlaamse of federale niveau, zou leiden tot een efficiënter besteden van belastinggeld.