Prostituees en klanten moeten mondmasker dragen: "Er mag ook niet gekust worden"

Meteen na het nieuws over de versoepeling van de maatregelen zijn ze bij Privé Margot in Waregem beginnen voorbereiden. Volgens de uitbaatster klagen de prostituees niet over het feit dat ze een mondmasker moeten dragen. In privéclub L'Amazonia in Loppem starten ze pas in juli weer op, omdat de Spaanse medewerksters dan pas kunnen overvliegen. Maar ook hier bereidt de uitbater zich nu al voor. "We hebben papieren wegwerplakens besteld in Spanje, want in België vinden we dat nergens. Een van onze medewerksters zal die dan meebrengen. Maar ik hoop dat we ze binnenkort ook dichterbij kunnen bestellen, want in onze sector heb je soms tot 30 lakens per dag nodig." Volgens de uitbater zijn de papieren lakens zacht en gaat dat de seksuele beleving niet aantasten.