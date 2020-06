Zes verdachten van gijzeling 13-jarige jongen blijven aangehouden

Door de corona-veiligheidsmaatregelen was geen enkele verdachte zelf naar Tongeren gekomen. Ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten. Bij de aangehouden verdachten zit het vermoedelijke kopstuk Khalid Bouloudo, de 45-jarige veroordeelde moslimextremist uit Maaseik. Zijn advocaat wilde geen commentaar geven na afloop van de raadkamer.

Ook een zus en een broer van Bouloudo blijven aangehouden. Het gerecht gaat ervan uit dat ze een rol hebben gespeeld in de gijzeling van de jongen uit Genk. Welke rol dat precies is geweest, blijft onduidelijk. Mogelijk hebben ze geholpen om de jongen opgesloten te houden. Zo merkten buren dat er veel beweging was rond het huis van de ouders van de Bouloudo's. Die ouders zaten vast in Marokko door de coronamaatregelen, maar buurtbewoners zagen onder anderen een vrouw het huis in- en uitgaan. Jef Vermassen, de advocaat van de zus van Bouloudo, ontkent dat het om zijn cliënte gaat: "Er is sprake van een onbekende vrouw, maar iedereen in de buurt kende mijn cliënte. Ze heeft ook meteen toegegeven dat ze een paar keer in het huis is geweest, om de brievenbus leeg te maken, en om dingen in de diepvriezer te stoppen. Ze is ook het huis komen schoonmaken, samen met enkele anderen, omdat de ouders zouden thuiskomen. Maar met de ontvoering heeft ze niks te maken, dat bewijzen ook de uren waarop ze op het werk aangemeld was. Ik vraag dus haar vrijlating, eventueel onder voorwaarden." Toch blijft de vrouw aangehouden.