"Reeblocks" moeten verhinderen dat reeën en herten jonge plantjes oppeuzelen in Drongengoedbos

Het Drongengoedbos strekt zich uit over Aalter en Maldegem. Het bos moet verjongen, maar dat is moeilijk als reeën en damherten de jonge planten opeten. Er is een grote populatie van die dieren omdat er niet mag gejaagd worden en de dieren zich er ongestoord kunnen voortplanten.

Op verschillende plaatsen in het gebied werden de voorbije jaren jonge boompjes en struiken geplant om het bos uit te breiden. Op andere plaatsen werd ruimte en licht gemaakt rond een sterke toekomstboom. “Een toekomstboom is een boom die we nog lang willen behouden omdat hij een belangrijke rol vervult in het bos. Op die lichtrijke plekken verwachten we ook dat jonge bomen en struiken spontaan zullen beginnen te kiemen” zegt boswachter Hans Vansteenbrugge.

Boswachter Vansteenbrugge ziet dat de houten afsluitingen resultaat hebben: "Op 1 perceel is de helft uitgerasterd en dat is een groot verschil met ander deel dat niet afgerasterd is. Dat is al vrij kaalgevreten door de reeën en de damherten."