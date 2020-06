Hoe kijken de Italianen naar de Europese aanpak van de crisis? "Het geld moet komen, het moet veel geld zijn"

Jullie zijn toch geen Nederlanders? De ploeg van "Terzake" in Italië krijgt de veelzeggende vraag vaak voorgeschoteld. Het gebrek aan Europese solidariteit in volle coronacrisis - zo zien de Italianen het althans - heeft diepe wonden geslagen. Vooral de rol van Nederland ligt de Italianen zwaar op de maag. Vallen de brokken nog te lijmen? Willem Van Mullen zocht het uit in Rome. Bekijk hierboven de reportage en zijn toelichting in "Terzake".