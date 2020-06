Rouwregister tegen racisme in Brugge

Vandaag zou er een antiracismebetoging in Brugge gehouden worden, maar die werd afgelast omdat het stadsbestuur vreesde voor rellen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zat vanmiddag samen met de organisatoren. "Ik heb geschreven dat onze mooie stad Brugge een stad is waar discriminatie en racisme niet thuishoren en het gebruik van zinloos geweld hier helemaal niet kan. En dat de dialoog, zoals we vanmiddag gehad hebben, de beste methode is om dat te bestrijden."

Op ‘t Zand was er wel een protest van zo'n 200 mensen, maar dat was op voorhand besproken met de politie. Volgende maand is er opnieuw overleg met de initiatiefnemers van de afgelaste Black Lives Matters manifestatie. De stad Brugge werkt ondertussen een antidiscriminatieplan uit. Daar waren ze al een tijdje mee bezig.

"Wij hebben hier een minder multiculturele samenleving, maar die is ook op komst en we zijn er niet bang voor. Maar we moeten weten dat sommige mensen daar negatief tegenover staan. Deze jongeren hebben vanmiddag getuigd over scheldpartijen, discriminatie, ook in het onderwijs. Kinderen die in de lagere school en zelfs in het kleuteronderwij worden gediscrimineerd", zegt burgemeester De fauw.