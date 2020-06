Brugse speelpleinwerking verdubbelt aantal plaatsen voor deze zomer

"We willen zoveel mogelijk 1 bubbel per locatie organiseren" zegt Brugs schepen van Jeugd Matthijs Goderis (SP.A). "Op 2 locaties zal dat niet nodig zijn, omdat we daar sowieso plaats genoeg hebben. Er kunnen dus meerdere bubbels tegelijk spelen."

"We voorzien ook extra jobstudenten en vrijwillige animatoren", vervolgt Goderis. "We vragen de ouders om hun kinderen op voorhand in te schrijven. Dat is verplicht door de federale overheid. Tijdens het brengen of ophalen van de kinderen moeten de ouders ook een mondmasker dragen."