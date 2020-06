Medewerkers hulplijn pedofielen en pedoseksuelen: "Moeilijkste gesprekken zijn met mensen die strafbare feiten plegen"

Maar de hulplijn is er natuurlijk ook voor naasten: partners, kinderen, dichte familieleden, die zich zorgen maken rond het seksuele gedrag van een naaste. “Het gaat vaak om mensen die bezorgd zijn om een leerkracht, een sportcoach, …”, verduidelijkt Charlotte. “Mensen met wie ze een beperkte persoonlijke relatie hebben, maar die toch vanuit een club of kind signalen opvangen waarbij ze niet goed weten wat er precies aan de hand is. Ze willen niemand valselijk beschuldigen, maar zijn toch bezorgd over bepaalde contacten. Deze mensen raden wij aan om niet alleen met hun bezorgdheid te blijven zitten, maar een vertrouwenspersoon te zoeken of aan te kloppen bij andere ouders. Het is belangrijk de bezorgdheid bespreekbaar te maken, ook met diegene waarover men bezorgd is. Want een bezorgdheid rond kindermisbruik is een enorme last om alleen te dragen.”