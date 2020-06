Streamingplatformen bannen "Little Britain" wegens "blackface": "De tijden veranderen"

"Little Britain" past inderdaad niet meer in de tijdsgeest, zo blijkt uit de beslissing van de streamingplatformen om de reeks weg te halen. "Op de BBC iPlayer staan heel wat oudere programma's die we regelmatig opnieuw onder de loep nemen", verklaart een woordvoerder van de Britse openbare omroep BBC in Daily Mail. "De tijden zijn veranderd sinds "Little Britain" voor het eerst werd uitgezonden, en daarom is de reeks nu niet meer beschikbaar op ons platform."