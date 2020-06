Streekproducten Vlaams-Brabant verkopen extra goed tijdens coronacrisis

De meeste Vlaams-Brabantse Streekproducenten hebben goed verkocht tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis. Vooral hoeveproducten zoals vlees, zuivel en aardappelen verkochten veel meer, zeker tijdens de strikte lockdown.

Zo moest boerderij 't Silsomhof in Erps-Kwerps zelfs een week sluiten om te bekomen van het vele extra werk. Joke Gilles van vzw Straffe streek, dat de streekproducten promoot voor de provincie denkt dat die trend van lokaal kopen zal aanhouden. "De voorbije maanden hebben mensen bewust gekozen voor lokale producten om zo wachtrijen en overvolle supermarkten te vermijden. Mensen hebben heel wat producten ontdekt dicht bij huis die ze daarvoor niet kenden. Ze hebben er nu ook veel vertouwen in. Die streekproducten staan voor kwaliteit, duurzaam door de korte keten en ze zijn vooral ook heel lekker. Veel streekproducenten zijn ook snel moeten overschakelen naar een digitale winkel met afhaal of levering. De streekproducenten zijn ook erg creatief geweest om samen te werken om een afhaal te organiseren. Ik denk dat mensen daarvoor gaan blijven kiezen, het is kwaliteit en beperkt het aantal voedselkilometers. Dit is echt een nieuwe manier van omgaan met voedsel, ik hoop en ik denk echt dat het blijvend is."