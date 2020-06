Stromae drukt mee stempel op station Saint-Denis Pleyel bij Parijs: "Bijdragen aan de esthetische, gevoelige en poëtische dimensie"

In het kader van het "Tandems"-programma van de Société du Grand Paris zullen Stromae en zijn jongere halfbroer Luc Junior Tam samenwerken met de Japanse architect Kengo Kuma. Luc Junior Tam werkt meestal in de schaduw van Paul Van Haver (de echte naam van Stromae), maar bepaalde mee de visuele stijl van de clips, albums en liveshows van Stromae onder de merknaam Mosaert.



De broers zullen bijdragen aan "de esthetische, gevoelige en poëtische dimensie van het station". Meer details daarover zijn voorlopig nog niet bekend. Maar afgaand op hun eerdere werk zal het om een totaalconcept gaan. "Gratuit dingen doen, dat hebben we altijd gehaat", zei Luc Junior Tam daarover enkele jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws. "Iets maken waar geen boodschap in zit, dat kunnen we niet. Voor ons is het zeer belangrijk dat alles klopt, van begin tot einde, in alles wat we doen."