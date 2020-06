Totem scant bezoekers in gemeentehuis Molenbeek

"Molenbeek is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het is daarom geen overbodige luxe dat we dit toestel in ons gemeentehuis plaatsen", zegt burgemeester Catherine Moureaux. Het is het eerste toestel van die aard in het Brussels Gewest. "Wie niet aan één van de parameters beantwoordt, mag niet binnen", geeft de burgemeester aan. "Op dat ogenblik komen onze bewakers tussenbeide."