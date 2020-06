Twee neven ontsnappen uit Romeinse gevangenis: "Maar over tweetal weken zijn we terug, beloofd"

De neven Davad Zukanovic en Lil Ahmetovic, twee veertigers, ontsnapten in de nacht van 2 op 3 juni uit hun cel in de Rebibbia-gevangenis. Ze hadden daar een grondige reden voor, schreven ze in een briefje dat ze achterlieten voor hun bewakers. Ze moesten hun kinderen in bescherming nemen die zich in nesten hadden gewerkt in een drugsaffaire. Op hun moeders konden die kinderen niet rekenen, want ook die zitten achter tralies.