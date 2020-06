Union Sint-Gillis hervat trainingen: "Promotie is ons enige doel"

De ambities van Union liggen hoog. "We gaan nu het derde jaar in van ons nieuwe project voor Union", licht Bormans toe. "We hebben heel veel ambitie, en die zetten we kracht bij met Mazzu als coach. Maar let op, 1B is een heel moeilijke reeks met acht ploegen die aan mekaar gewaagd zijn. En er kan helaas maar één ploeg promoveren. Maar laat het duidelijk zijn: Promotie is ons enige doel", waarschuwt Bormans.