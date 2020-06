Van zijn stalen ros gebliksemd

Mistroostig keken wij uit het raam. Wat wij toen zagen, zult ge niet willen geloven, maar het is de ware waarheid. Meneer pastoor passeerde op zijn koersfiets en werd voor onze ogen door de bliksem getroffen, gelijk in zijn tijd Paulus door de Heer van zijn paard werd gebliksemd en Het Licht zag. Verdwaasd krabbelde de pastoor overeind, keek naar zijn gebroken kader en zijn gebogen voorwiel. Er verscheen een ongewoon licht in zijn daarstraks nog doffe ogen.

De pastoor schafte zich een racefiets aan en ging in een koerstrui van Kerknet.be de streek verkennen. En terwijl wij van het parochieteam iedere week met gespannen aandacht de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad volgden en de gevolgen voor onze zondagsmis inschatten, ging meneer pastoor vogels spotten in De Liereman. Hij was precies de focus een beetje kwijt.

De weken gingen voorbij. De kerk bleef op slot. Ik had wel een sleutel omdat ik een beetje voor koster speel, maar ik beperkte mij algauw tot een controle van deuren en ramen en een snelle poetsbeurt. Toch bleven er iedere zondag gelovigen opdagen voor de hoogmis, hopend op een mirakel. Als dat in de genen van de mensen zit, is dat er niet uit te branden, ziet ge.

Meneer pastoor lachte eens groen. Hij was voor de eerste keer in zijn leven in bed blijven liggen op zondagochtend, en was er ongeschoren en met ongekamde haren bij komen staan.

Het was vrijdag de dertiende, ik zal het nooit vergeten. Wij zaten bijeen in de pastorie om de zondagsmis voor te bereiden toen de pastoor telefoon kreeg. Van het bisdom. Wij zagen hoe alle kleur uit zijn gelaat wegtrok en hij zich aan de commode moest vasthouden. Het was de dag dat de bisschoppen besloten hadden om alle kerkdiensten op te schorten. Tot “ het ” over zou zijn.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.