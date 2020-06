Patiënten AZ Delta verhuizen van binnenstad Roeselare naar nieuwe campus in Rumbeke

Het was vanmorgen alle hens aan dek in de nieuwe campus van het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke bij Roeselare. Om 6 uur is de nieuwe spoedafdeling daar opengegaan. "Het is een groot voordeel dat de nieuwe spoeddienst aan de rand van de stad Roeselare ligt", zegt medisch directeur Lieven Wostyn. "We zitten vlakbij de autostrade. Ik denk dat de uitrijtijden van de MUG hierdoor veel beter zullen zijn. Er is ook een helihaven in de buurt. Dat hadden we allemaal niet in de binnenstad."