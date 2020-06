Consument ergert zich aan gebrekkige communicatie en trage reactie van verzekeraar

Tot slot wordt in het jaarverslag de vraag gesteld of de waarborg "strafrechtelijke verdediging" in de rechtsbijstandsverzekering niet uitgebreid moet worden. "Meer en meer conflicten worden opgelost via alternatieve manieren van geschillenregeling, zoals via een strafrechtelijke bemiddeling. Momenteel zijn de verdedigingskosten voor deze bemiddeling meestal slechts beperkt verzekerd in de rechtsbijstandsverzekering", aldus de ombudsman.