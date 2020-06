350 hectare bos erbij in Vlaamse Ardennen: "Wat met de landbouwers die grond moeten afstaan?"

Al in de jaren '90 is in de Europese natuurdoelstellingen vastgelegd dat er 350 hectare bos moet bijkomen in de Vlaamse Ardennen, tegen 2050. Het Agentschap Natuur en Bos is nu begonnen aan die uitbreiding. "Als de bossen er tegen 2050 moeten zijn, wil dat zeggen dat wij ten laatste tegen 2040 alle bomen moeten planten. De tijd begint dus te dringen", vertelt bosbeheerder Danny Maddelein.

"Eén van de doelstellingen is om één groot aaneengesloten bos te maken, dat zich uitstrekt van het Kluisbos in Kluisbergen, over de Hotondberg, tot het Koppenbergbos in Oudenaarde", gaat Maddelein verder. Daarnaast zal ook het Muziekbos in Ronse worden uitgebreid met 100 hectare. Dat bos is nu 135 hectare groot, dus dat betekent bijna een verdubbeling. "Zoveel bos in de Vlaamse Ardennen, dat betekent veel goeds", zegt Maddelein. "Zowel voor de recreant als voor de fauna en flora, want in zo'n groot gebied zullen meer soorten kunnen overleven."