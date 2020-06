Archeologen van UGent en Cambridge brengen voor het eerst volledige Romeinse ondergrondse stad in kaart

Falerii Novi ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Rome en werd gesticht in 241 voor Christus, na de verwoesting van een nabijgelegen stad door de Romeinen.

Het is een van de vroegste voorbeelden van Romeinse 'koloniesteden', steden die gesticht werd in veroverd gebied. In deze periode, het midden van de Republikeinse Tijd, kende Rome een snelle expansie en in dit geval ging het om gebied dat veroverd was op de Falisken, een volk dat langs de Tiber woonde.

In de koloniesteden werden Romeinen uit Rome gevestigd, en in samenspraak met de elite van het veroverde volk, ook leden van dat volk, zo zei professor Vermeulen aan VRT NWS. Het systeem werd later in heel het Romeinse Rijk toegepast.

De ommuurde stad groeide uit tot een gebied van 30,5 ha en werd bewoond tot de vroege Middeleeuwen, rond 700 na Christus.

De stad is goed gedocumenteerd in de historische archieven en ligt niet begraven onder moderne gebouwen. Ze is al tientallen jaren voorwerp van onderzoek met allerlei niet-invasieve technieken, onder meer magnetometrie. Maar dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen van de GPR-radar geeft Falerii Novi nu nog heel wat geheimen prijs.

De studie van het team van de Universiteit Gent en de University of Cambridge is gepubliceerd in Antiquity. Dit artikel is onder meer gebaseerd op een persbericht van de UGent en een persbericht van Cambridge.