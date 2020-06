VRT en RTBF werken voor het eerst samen aan fictie: "1985" wordt reeks over Bende van Nijvel

De Bende van Nijvel, hoe zat dat ook al weer?

In de eerste helft van de jaren 80 werd ons land opgeschrikt door de bijzonder gewelddadige diefstallen, inbraken en overvallen van de Bende van Nijvel. In totaal vielen tussen 1982 en 1985 28 doden en ruim 40 gewonden. Vooral de bloedige roofovervallen op de supermarkten van Delhaize staan in het collectieve geheugen gegrift. Bij de laatste en bloedigste overval, in de Delhaize van Aalst op zaterdag 9 november 1985, vielen 8 doden.

De daders van de brutale overvallen zijn nooit gevat. Rond de hele zaak hangt al langer een zweem van complotten. Het politieonderzoek verliep in de beginfase zeer chaotisch. Omdat er relatief veel doden vielen voor een relatief lage buit, luidt de complottheorie dat de bende angst wilde zaaien om politieke redenen, en dat de bende door de top van de Belgische politiek, de rijkswacht- en politiediensten beschermd werd. Het onderzoek is sinds 2018 in handen van het federaal parket. Het ultieme doel blijft een "doorbraak", die nodig is vóór 2025, wanneer het dossier verjaart.