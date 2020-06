Reisorganisaties zien aantal boekingen duidelijk stijgen, welke reisplannen heeft de Vlaming deze zomer? 

"We merken toch ook duidelijk meer vraag naar vakanties in eigen land", klinkt het bij Sunweb. Dat bevestigt ook de Vakantiebarometer van VAB. 4 op de 10 Vlamingen zouden tripjes in eigen land plannen. De helft van hen wil daarbij nieuwe plekken in Vlaanderen ontdekken.

In de vier Belgische vakantieparken van Center Parcs die sinds maandag open zijn, is het momenteel nog erg rustig, maar de zomervakantie zit wel al bijna volledig vol. "Op 4 dagen tijd zijn we bijna volledig volzet", zegt woordvoerder Marthijn Tabak.

"Opvallend is dat de grote meerderheid van de bungalows geboekt wordt door Belgen zelf. De Duitsers zijn afwachtender, en in onze Franse vakantieparken krijgen we nauwelijks reservaties binnen van Fransen."