Nochtans zagt het er even goed uit voor de jonge Floyd. Hij was groot en atletisch en op school blonk hij uit in basketbal en American football. Dat leverde hem toegang en een beurs op voor hoger onderwijs, eerst in Florida en daarna aan de A&M universiteit in Texas.

Toch maakte Floyd zijn studies niet af en keer hij terug naar zijn oude wijk in Houston, een van die vele plaatsen waar jongeren gemakkelijk verzeilen in drugs en criminaliteit. Floyd was geen uitzondering en vloog een paar keer de cel in. Een paar keer wegens een drugsdeal, maar nadien voor zwaardere feiten. Zo kreeg hij vijf jaar cel wegens een gewapende overval bij een zwangere vrouw.