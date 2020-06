Wuustwezel mag de eerste post-coronatriatlon organiseren: "Dit jaar draait het puur om sport"

Er zullen in totaal 6 wedstrijden doorgaan met telkens 60 deelnemers, 30 meisjes en 30 jongens. Dit jaar vinden er sprinttriatlons plaats, waarbij een eindklassement wordt opgemaakt naargelang de eindtijd. Bij de elites en Wezelse atleten zal er elke 30 seconden een triatleet van start gaan. Bij de 4 jeugdreeksen starten de triatleten elke 15 seconden. "We willen zo een massastart vermijden zodat de triatleten niet met elkaar in contact moeten komen", vertelt Wouters in Start Je Dag.