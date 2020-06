Voor Belgische musea is het onmogelijk om werken aan te kopen op de kunstmarkt, uitlenen is dan een goed alternatief. Het Rubenshuis in Antwerpen heeft zo zijn collectie kunnen uitbreiden met enkele werken die het langdurig in bruikleen mag houden. Een absoluut unicum nu, is een zelfportret van Rubens. Een jongeman met elegante baard en krulhaar kijkt ons in bovenstaande reportage uit "Het Journaal" zelfzeker aan.